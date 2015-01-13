В новогодних мероприятиях в городе приняли участие более 5 млн человек

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В новогодние праздники с 31 декабря по 11 января в столице отдохнули более 5 миллионов человек, сообщил на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Все мероприятия, связанные со встречей Нового года и Рождества, прошли в Москве очень успешно", - отметил он.

Всего на фестивале "Лучший город зимы" прошло более 1,4 тысячи мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Акции и различные флешмобы состоялись на пешеходных зонах, бульварах, в парках культуры и отдыха, музеях, театрах и других учреждениях культуры.

Центральной площадкой для встречи Нового года в этом году стала Тверская улица - ее посетили порядка 150 тысяч человек. В новогоднюю ночь небо дважды озарялось салютом: в полночь – над Красной площадью и в час ночи — в 7-ми столичных округах и 18-ти парках.

В парках культуры и отдыха прошло более 600 новогодних и рождественских мероприятий – фестивали, концерты, театральные представления, детские елки, мастер-классы, конкурсы, показательные выступления фигуристов, экскурсии.

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В праздники работали 40 катков, 120 км лыжных трасс, 20 снежных и ледяных горок, пункты проката зимнего оборудования, теплые кафе. Посетителям парков предлагалось прокатиться на санях, лошадях, собачьих упряжках и зимних велосипедах.

Всего с 31 декабря по 11 января мероприятия в парках посетило более трех миллионов человек. В период со 2 по 11 января городские музеи и выставочные залы бесплатно посетило более 820 тысяч человек.

Наиболее популярными стали Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское-Лефортово-Измайлово-Люблино", ЦВЗ "Манеж", Музей Москвы, Государственный биологический музей им. Тимирязева.

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В кинотеатрах "Москино" была организована специальная новогодняя кинопрограмма, включавшая более 70 бесплатных показов лучших отечественных и зарубежных кинокартин минувшего года для взрослых и детей. Свыше 30 театральных и концертных площадок показали спектакли для детей и новогодние представления для взрослых.

Более 100 школ искусств Москвы стали участниками Рождественского музыкального фестиваля, который прошел в формате бесплатных концертов мастеров и учеников музыкальных школ. В период со 2 по 11 января во всех публичных библиотеках столицы работали отделы абонемента и читальные залы. Состоялись 280 мероприятий с общим охватом более 21 тысячи человек.

В 40 московских библиотеках прошла новогодняя акция "Делаем вместе", в рамках которой организованы театрализованные спектакли, викторины и литературные игры. Анонсы всех мероприятий были размещены на сайте ялюблюмоскву.рф. В период с 8 декабря по 11 января сайт посетили почти 2 миллиона пользователей.