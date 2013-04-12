Въезд в Крым может стать платным

Крым может стать популярнее курортов Краснодарского края

Власти полуострова собираются ввести курортный налог. Чтобы пополнять казну нужно взимать туристические сборы с отдыхающих. С такой инициативой выступил местный депутат Виталий Нахлупин. По его словам, прошлогодний рост туристического потока не отразился на поступлениях в бюджет.

Повредит ли это возрастающей популярности Крыма у российских туристов пока неизвестно, но полуостров может стать даже более популярным, чем курорты Краснодара, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор Национального Туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Крымские курорты хорошо развиваются. Строятся гостиницы, многие из них переходят на систему все включено. В ближайшее время это направление точно перегонит курорты Краснодарского края", - считает Уманский.

Размер взносов пока неизвестен. Стоит отметить, что туристический сбор в Крыму уже действует – на развитие инфраструктуры власти взимают по 1% от стоимости временного проживания.