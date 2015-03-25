Мосгортранс проверит все остановки после ЧП на севере Москвы

Фото: M24.ru

ГУП "Мосгортранс" в ближайшее время проверит все остановки, принадлежащие предприятию, сообщает Агентство "Москва".

При этом в организации подчеркнули, что павильон на Бескудниковском бульваре, который накануне упал и травмировал женщину, не находится в ведении Мосгортранса.

"В настоящее время выясняется принадлежность этого сооружения городским структурам, правоохранительные органы ведут расследование, устанавливают все обстоятельства инцидента", – добавили в предприятии.

В Мосгортрансе также выразили сожаление в связи с произошедшим и пожелали женщине скорейшего выздоровления.

Напомним, 24 марта на Бескудниковском бульваре на 74-летнюю пенсионерку упала остановка. Женщину с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. 26 марта пенсионерку должны перевести в больничную палату.