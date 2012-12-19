Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря 2012, 17:52

Безопасность

Частным психиатрам могут разрешить выдачу справок на вождение и оружие

Фото: ИТАР-ТАСС

Общественные организации медиков требуют, чтобы частным психиатрам разрешили выдавать справки на вождение автотранспорта и ношение оружия.  Однако Минздрав России считает, что вряд ли удастся реализовать.

Как пояснил главный специалист-психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, выявить у человека психическое заболевание во время одной встречи продолжительностью 15-20 минут практически невозможно, если только он не находится в острой фазе болезни, пишет "Российская газета".

Сами о себе люди, как правило, не сообщают, были ли у них припадки, проходили ли они лечение, состоят ли на учете в психоневрологическом диспансере.  В государственной системе врач может запросить такую информацию и предоставить ее коллегам при необходимости.

У частного врача здесь возникнут сложности, кроме того, в ведомстве опасаются, что он сам не будет готов передать данные о пациенте госорганам.

Впрочем, Минздрав готов рассмотреть конкретные предложения общественников.

оружие психиатрия вождение справки свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика