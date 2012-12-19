Частным психиатрам могут разрешить выдачу справок на вождение и оружие

Фото: ИТАР-ТАСС

Общественные организации медиков требуют, чтобы частным психиатрам разрешили выдавать справки на вождение автотранспорта и ношение оружия. Однако Минздрав России считает, что вряд ли удастся реализовать.

Как пояснил главный специалист-психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, выявить у человека психическое заболевание во время одной встречи продолжительностью 15-20 минут практически невозможно, если только он не находится в острой фазе болезни, пишет "Российская газета".

Сами о себе люди, как правило, не сообщают, были ли у них припадки, проходили ли они лечение, состоят ли на учете в психоневрологическом диспансере. В государственной системе врач может запросить такую информацию и предоставить ее коллегам при необходимости.

У частного врача здесь возникнут сложности, кроме того, в ведомстве опасаются, что он сам не будет готов передать данные о пациенте госорганам.

Впрочем, Минздрав готов рассмотреть конкретные предложения общественников.