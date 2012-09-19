Два человека ранены в результате перестрелки на западе Москвы

На месте аварии в Москве водители решили выяснить отношения с помощью пистолета. Под обстрел попали не только полицейские, но и съемочная группа нашего канала

Пять человек стали участниками массовой драки на западе Москвы.

В результате двое из них получили ранения из травматического оружия.

Драка произошла недалеко от дома 30 по Боровскому шоссе.

"Неизвестные выясняли отношения с применением травматического оружия. В результате два человека получили повреждения, трое скрылись", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Он уточнил, что пострадавшие ранены несерьезно. Сведений о задержанных нет.