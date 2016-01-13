Задержан мужчина, расстрелявший в подъезде знакомых

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В Центральном округе Москвы задержан подозреваемый, ранивший из травматического пистолета мужчину и женщину, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел 30 декабря в Бирюлево Восточном. Как оказалось, молодые люди, выходя из лифта на первом этаже, встретили неизвестного, который выстрелил в них несколько раз и скрылся.

Наряды скорой помощи доставили их в больницу. У мужчины диагностировали множественные огнестрельные ранения головы и открытый перелом, а у девушки – открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска при силовой поддержке СОБР задержали подозреваемого, им оказался безработный приезжий из Московской области. По его словам, напал он "из личных неприязненных отношений". У подозреваемого был изъят травматический пистолет "Гроза".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", фигуранта отправили под стражу.