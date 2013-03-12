Пистолеты и патроны похитили у пьяного охранника в СЗАО

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Неизвестные ограбили одно из московских охранных предприятий воспользовавшись тем, что сотрудник ЧОПа был пьян и задремал на рабочем месте. Злоумышленники похитили из сейфа три пистолета и патроны.

Инцидент произошел в здании, расположенном на проспекте Маршала Жукова. О случившемся сотрудникам полиции рассказал гендиректор охранной фирмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В ходе расследования полицейские установили, что провинившийся охранник на вверенном ему объекте ночью распивал спиртное в компании малознакомого мужчины. Пропажу оружия сотрудники организации обнаружили лишь утром.