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12 марта 2013, 12:44

ЧП

Пистолеты и патроны похитили у пьяного охранника в СЗАО

ФОто: ИТАР-ТАСС

Неизвестные ограбили одно из московских охранных предприятий воспользовавшись тем, что сотрудник ЧОПа был пьян и задремал на рабочем месте. Злоумышленники похитили из сейфа три пистолета и патроны.

Инцидент произошел в здании, расположенном на проспекте Маршала Жукова. О случившемся сотрудникам полиции рассказал гендиректор охранной фирмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В ходе расследования полицейские установили, что провинившийся охранник на вверенном ему объекте ночью распивал спиртное в компании малознакомого мужчины. Пропажу оружия сотрудники организации обнаружили лишь утром.

оружие ограбления ЧОП чп

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