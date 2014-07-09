Совфед одобрил запрет на ношение оружия в нетрезвом виде

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Совет Федерации одобрил запрет на ношение оружия в нетрезвом виде, соответствующее решение было принято на заседании 9 июля.

Кроме того, законопроект устанавливает уголовную ответственность за небрежное хранение оружия, повлекшее смерть двух и более людей, и запрещает ношение оружия в школах.

Напомним, ранее Госдума одобрила законопроект, по которому запрещено иметь при себе оружие в состоянии опьянения. Кроме того, ношение оружия запрещено на территории и в помещениях образовательных учреждений, а также заведений, работающих в области развлечений и досуга.

Добавим, что минимальный возраст, с которого можно приобретать огнестрельное оружие, увеличен с 18 лет до 21 года. Однако для россиян, достигших 18 лет, сохраняется право на приобретение газового оружия, огнестрельного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального и холодного оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами или казачьей формой.

Также до двух лет лишения свободы увеличен срок наказания за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим человеком, если это повлекло смерть двух и более лиц.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, этот законопроект направлен на защиту безопасности общества, жизни и здоровья граждан. "Мы не должны допустить, чтобы оружие находилось в руках тех, кто страдает психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью", - заявила она.