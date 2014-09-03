В Подмосковье задержали восьмерых вооруженных налетчиков

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Сотрудники угрозыска МВД по Московской области задержали восьмерых грабителей, подозреваемых в серии вооруженных налетов, передает пресс-служба регионального главка полиции.

Информация о нападениях поступила в органы в мае 2014 года, полицейские установили причастность банды к трем нападениям на частные дома.

В результате спецоперации удалось задержать восьмерых ранее судимых уроженцев Молдовы, Украины и Дагестана в возрасте от 25 до 41 года. В ходе обыска полицейские нашли пластиковые хомуты, маски, три единицы огнестрельного оружия и 33 патрона, изъятое оружие было отправлено на экспертизу.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", бандитам грозит до 15 лет колонии.