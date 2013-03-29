Трубопроводные войска и священники: кто помогает солдатам побеждать

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство обороны возрождает спортивные роты, расформированные в 2009 году. Попасть туда можно только кандидату в сборную России по олимпийским видам спорта. Солдаты в таких подразделениях представляют Центральный военный округ и Минобороны на соревнованиях.

Какие еще необычные войска есть в Российской армии, напоминает сетевое издание M24.ru.

Одно из самых старых воинских подразделений – оркестровая служба. Музыканты сопровождали армии в походах и сражениях, подавали сигнал к атаке или отступлению, приветствовали командиров и провожали в последний путь погибших.

Учреждены оркестры были еще Петром I, и с их помощью командиры могли управлять целыми формированиями.

Сейчас они в основном выступают на концертах и парадах, а также принимают участие в выступлениях звезд эстрады.

Еще одно формирование пришло в современную армию из древних времен: священники часто шли в поход с солдатами, поднимая их боевой дух и принимая исповеди.

Сейчас капелланы (как их называли в Российской империи) сопровождают свою "паству" даже в воздухе: в Рязани они отрабатывают прыжки с парашютом совместно с ВДВ.

Не все невоенные подразделения призваны поднимать дух солдат или отстаивать честь Минобороны на соревнованиях. В планах власти создать научные роты – студенты технических вузов будут выполнять заказ ведомства три месяца в году, а в обмен на это не будут служить в казармах.

Подразделение, о котором мало кто знает – трубопроводные войска. Несмотря на то, что напрямую они на исход сражения не влияют, от них зависит боеспособность целых дивизий.

На "вооружении" у таких подразделений – трубомонтажная техника, трубопроводы и другие средства механизации. Главное назначение этих подразделений – оперативная доставка горючего войскам.

Напоследок - несколько слов о подразделениях, которые могли бы существовать в действующей армии, но по тем или иным причинам остались только на фотографиях.

Так, в советской армии существовала бронепехота. Называлась она, правда, штурмовой инженерно-саперной бригадой РККА. И атаку провести, и траншею выкопать, и мину обезвредить могли такие "кирасиры".

Воевали они в стальных "панцирях" при поддержке огнеметчиков. Почему такая ударная сила не нашла свое применение - неизвестно.

Другой род войск не назовешь подразделением - это лишь необычное использование уже существующих средств. Речь идет о ночной атаке на Зееловские высоты в 1945 году, когда поле боя было освещено зенитными прожекторами.

Полторы сотни "фонарей" мощностью в несколько миллиардов свечей ослепили немецких солдат, оказав мощный психологический эффект.

Кстати, сейчас некоторые спецслужбы используют "боевые фонарики" для кратковременного ослепления противника - мощность таких устройств в три раза превышает обычный ручной источник света.