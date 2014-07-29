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29 июля 2014, 09:51

Санкции Запада стали меньше беспокоить россиян - опрос

опросы санкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство россиян (61%) признаются, что их не беспокоят западные санкции, вводимые против России из-за событий на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса "Левада-Центра". Переживают по этому поводу только 36% респондентов.

Социологи отмечают, что тревога россиян по этому поводу постепенно уменьшается. Так, в начале марта, когда санкции еще только планировалось ввести, ими были обеспокоены 53% граждан России, в апреле таковых было уже 42%.

Участников опроса также не слишком пугает международная изоляция России: не волнуются на этот счет 58% респондентов (против 39% в начале марта и 55% - в апреле). Озабочены вопросом изоляции страны 38% россиян (56% и 42% соответственно). Как считают 59% опрошенных, санкции затрагивают только "узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины". В то же время 34% респондентов полагают, что они коснутся всех россиян.

Опрос проводился с 18 по 21 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи жителей из 46 регионов.

Согласно другому исследованию, проведенному в этот же период в шести крупных городах России, 60% россиян считают, что в нынешней ситуации России должна стремиться сохранить и развивать сотрудничество с Западом. Однако 30% опрошенных уверены в обратном и говорят, что необходимо "сворачивать сотрудничество с Западом". Каждый десятый (10%) ответить затруднился.

Отмечается, что 66% опрошенных высказались отрицательно по поводу введения санкций против российских компаний. Одобрили эти меры лишь 3% респондентов, еще 28% признались, что им это безразлично.

Также 29% россиян считают, что санкции создадут большие проблемы для всего населения страны, по мнению 35% респондентов - что проблемы не будут слишком серьезными, а 30% уверены, что эти ограничения никак не скажутся на простых людях.

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