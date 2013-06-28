Россияне против ограничения числа официальных браков - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

Представитель воронежского "Народно-патриотического союза" Евгений Мазепин подготовил проект изменений в ст. 14 Семейного кодекса, запрещающих россиянам жениться и выходить замуж более трех раз. Браки, начиная с четвертого, можно будет регистрировать только через суд - при наличии "уважительных причин".

Как показывают опросы, россияне выступают против подобных изменений. Так больше половины опрошенных (54%) высказались против инициативы Мазепина.

Положительно к запрету отнеслись 17% респондентов, оставшиеся 29% с ответом затруднились.

При этом мужчины, в основном молодые и не состоящие в браке, намного чаще женщин поддерживали предложение "после третьей не жениться" — 20% и 14% соответственно.

В целом, по мнению россиян, вмешательство в частную жизнь недопустимо, а подобные запреты приведут только к росту числа гражданских браков и общему недовольству.

Опрос проведен порталом Supejob 28 июня в 195 населенных пунктах России. Опрошено 1600 человек.