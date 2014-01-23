Самым популярным видом спорта на Олимпиаде станет фигурное катание

Фото: ИТАР-ТАСС

Больше половины россиян интересуется ходом подготовки к Олимпиаде в Сочи. Таковы данные опроса ВЦИОМ. При этом треть респондентов призналась, что практически ничего не знает об Олимпийских играх.

Самыми "активными" оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга - в этих городах за подготовкой к Олимпиаде следит 71 процент опрошенных

Самым популярным видом спорта на Играх стало фигурное катание - за ним будут следить 30 процентов опрошенных, в большинстве своем женщины.

В рейтинге мужских предпочтений лидирует хоккей - его будут наблюдать 36 процентов опрошенных мужчин.

Таким образом, в тройке самых популярных видов спорта оказались фигурное катание, биатлон и хоккей.

Каждый пятый опрошенный не планирует следить за состязаниями на Олимпиаде.