Почти половина россиян хранят деньги в рублях - ВЦИОМ

Фото: ТАСС

Порядка 47 процентов граждан России предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Такие данные получены в ходе опроса ВЦИОМ.

В доллар и евро вкладываются лишь 3 и 2 процента россиян, а прочие валюты - менее 1 процента. Остальные участники опроса заявили, что накоплений не имеют.

При этом за курсами валют следят две трети наших соотечественников, а обеспокоенность падением рубля выражают 57 процентов респондентов.

Ослабление национальной валюты отмечают 73 процента респондентов, каждый десятый не видит изменений курса, а 6 процентов уверены, что рубль растет по отношению к иностранным валютам.

Чаще других постоянно узнают новости об изменении курса валют респонденты с высшим образованием и материально обеспеченные (по 37 процентов).

Состояние национальной валюты чаще тревожит москвичей и петербуржцев (73 процента), чем жителей села (50 процентов) и обеспеченных граждан (66 процентов), чем респондентов с низким доходом (41 процент).

При этом 39 процентов опрошенных вообще не переживают по поводу колебаний курса.

В опросе приняли участие 1600 человек из 132 населенных пунктов в 45 регионах России.

Напомним, рубль начал резко слабеть по отношению к иностранным валютам с лета 2014 года. С начала года доллар и евро выросли более чем на 13 рублей.