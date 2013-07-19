Почти треть россиян не знают, кто такие блогеры - ВЦИОМ

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Почти треть россиян не знают, кто такие блогеры, а каждый сотый считает, что блогеры - это бездельники. Более трети россиян считают, что основной целью блогеров является привлечение внимания к себе.

Большинство россиян - 70 процентов - слышали слово "блогер". Около 29 процентов россиян не знают, что оно обозначает, почти столько же тех, кто считает, что блогеры - это люди, ведущие собственную страничку в Сети, таковы данные опроса ВЦИОМ.

Каждый сотый россиянин считает, что блогеры - это бездельники, а 26 процентов россиян вообще никогда о них не слышали. Еще 4 процента затруднились ответить.

Самым известным блогером россияне считают премьер-министра России Дмитрия Медведева - такой ответ дал каждый пятый опрошенный. На втором месте оказался Владимир Путин, который вообще не ведет своих страниц в Интернете (видимо, опрошенные имели в виду сайт президента), а за ним с большим отрывом расположились Собчак, Навальный, Прохоров и Жириновский.

43 процента опрошенных считают, что блогеры ведут странички в Интернете, чтобы делиться информацией с окружающим миром. А 35 процентов уверены: основная цель любого блогера - привлечь к себе побольше внимания. 27 процентов опрошенных думают, что блогерам просто нравится общаться с людьми.