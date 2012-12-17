Больше половины москвичей ни разу не были в музее - власти

Фото: ИТАР-ТАСС

Более половины москвичей ни разу не были в музее, а 40 процентов никогда не посещали театр, заявил в понедельник глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

По словам Капкова, департамент проводил исследование, в рамках которого было опрошено 6 тысяч москвичей. 70% опрошенных заявили, что ведут культурный образ жизни. Как оказалось, они подразумевали под этим посещение ресторанов, сообщается в официальном блоге Мосгордумы.

С культурой дела обстоят намного хуже. "Около 40 процентов москвичей ни разу не были в театре, а порядка 60 процентов - в музее", - сказал Капков на заседании профильной комиссии Мосгордуме. Театр по популярности опередило кино.

Глава департамента заявил, что для изменения ситуации нужно прививать любовь к культуре с детского возраста. Капков предложил проводить театральные постановки в актовых залах школ.

По мнению чиновника, люди не посещают музеи не из-за отсутствия желания духовно развиваться, а лишь потому, что культурные учреждения находится далеко от спальных районов.

"Так вышло, что Москва строилась по Генплану 30-х годов. И получается так, что 70% учреждений культуры, подведомственных департаменту, находятся в пределах Третьего Транспортного кольца, - отметил Капков. - Поэтому говорить о доступности культуры в спальных районах не приходится. Сегодня мы ищем разные способы решения этой проблемы".

Капков добавил, что другим способом решения проблемы низкой посещаемости музеев могут стать специальные дни, в которые жители столицы смогли бы бесплатно посещать культурные учреждения.

Коснулся Капков и темы городских парков. По словам чиновника, в текущем году парки столицы посетило 20 миллионов человек, что на 42% больше, чем в 2011 году.