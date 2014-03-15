Россияне выступают в защиту интересов русских в Крыму - ВЦИОМ

Большинство россиян выступает за защиту интересов русских в Крыму

Большинство россиян считают, что наша страна должна защищать интересы русских в Крыму. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно результатам, положительно ответили более 70% респондентов. 17% полагают, что не стоит вступать в спор с Украиной. Затруднились с ответом - 12%.

Сами жители Крыма тоже хотели бы видеть свою территорию в составе России. За это высказались три четверти из них. Опрос провели за несколько дней до референдума по статусу полуострова. Крымский институт политических и социсследований уточнил, что за присоединение высказались 77% респондентов. И только 8% участников опроса видят Крым в составе Украины.

Также большинство - 85% поддерживают вхождение Севастополя в состав России. Эти данные совпадают и с результатами опроса Института европейских политических исследований.

Добавим, что территория Крыма входила в состав России с 1783 года. В пятьдесят четвертом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал полуостров Украинской союзной республике. После распада Советского Союза Крым остался украинской территорией.

Сейчас правительство республики решило провести референдум по статусу полуострова. В Киеве считают голосование незаконным. Референдум состоится завтра. И для того, чтобы Крым вошел в состав России, нужно более половины голосов от общего числа участников референдума, за ходом которого будут следить 70 международных наблюдателей, в том числе из Москвы.