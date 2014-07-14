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14 июля 2014, 15:02

Социологи зафиксировали всплекс социального оптимизма среди россиян

опросы социально положение

Фото: M24.ru

В июне россияне были довольны жизнью как никогда, показал опрос ВЦИОМ. Респонденты оценили свое общественное положение, социально-экономические и духовные потребности. Показатели социального самочувствия россиян поднялись до максимальных значений за всю историю измерений.

В весенние месяцы индекс удовлетворенности жизнью держался на уровне 71-72 пунктов, а в июне достиг 79 пунктов, что стало абсолютный рекордом. Индекс рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Его значение может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов.

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Также, по данным опроса, в июне зафиксирован небывалый всплеск социального оптимизма, индекс которого вырос до 77 (в марте он составлял 71 пункт). Для сравнения, в 2009 году он был на отметке 48. Этот показатель также колеблется в диапазоне от -100 до 100 пунктов.

Положительное значение индекса свидетельствует о том, что оптимисты доминируют над пессимистами.

Помимо этого исследование выявило индекс самооценок материального положения. В апреле-мае он составлял 74-75 пунктов, а к июню дошел до 76 пунктов. Текущее значение индекса существенно превышает аналогичные показатели прошлых лет, отметили во ВЦИОМ.

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