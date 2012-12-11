Каждый пятый россиянин не знает, о чем говорится в Конституции

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Согласно опросу, проведенному среди россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня Конституции, главный закон России читали лишь 18% граждан. Представление о содержании этого документа есть суммарно у 77% жителей страны.

59% россиян знакомы с содержанием основного закона России, 22% не представляют, что там написано. Лично читали Конституцию в основном хорошо образованный респонденты – 29%, сторонники непарламентских партий – 38%. Большинство из тех, кто не представляют себе положений этого документа, имеют низкий уровень образования – 50%.

Россияне видят роль главного закона страны в жизни общества по разному: треть считают, что Конституция поддерживает порядок в деятельности государства, чуть меньше россиян полагают, что она является гарантом прав и свобод граждан. Еще 30% полагают, что она не играет значительной роли в жизни страны.

Опрос проводился 1 и 2 декабря 2012 года в разных регионах страны. В нем приняли участие 1600 человек. Отметим, что День Конституции отмечается в России 12 декабря.