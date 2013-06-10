Две трети россиян одобрили антитабачный закон

Фото: ИТАР-ТАСС

Две трети россиян поддерживают вступивший с 1 июня закон, запрещающий курение в закрытых общественных местах. Отрицательно к закону относятся 22 процента опрошенных.

В то же время 60 процентов россиян считают, что снизить долю курильщиков в стране не помогут никакие запреты. Более половины курильщиков заявляют, что закон не помешает им курить столько же, сколько и раньше. Правда, каждый пятый в связи с официальным запретом намерен курить меньше. Столько же - заявляют, что вообще попытаются бросить курить.

Основной причиной, которая может заставить россиян бросить курить – это ухудшение состояния здоровья. Другие факторы, например, предостерегающие надписи на пачках, подорожание сигарет, запреты и ограничения на курильщиков не действуют, сообщает проводивший опрос холдинг "Ромир".

Напомним, с 1 июня в России вступил в силу новый антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах. Кроме этого, запрещается курение в многоквартирных домах, а также на рабочих местах и в рабочих зонах.