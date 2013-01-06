Сочельник - день самого строгого поста у православных перед Рождеством

Православные россияне готовятся к празднованию Рождества. Пост, начавшийся с 28 ноября, завершится для верующих 6 января. Этот день принято называть рождественским сочельником.

По церковному уставу в сочельник разрешается принимать в пищу только сочиво - размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса - а также горох, бобы и овощи. Пост завершается после наступления темноты или появления первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.



Ночью в московских церквях пройдут праздничные богослужения. Ожидается, что их посетят около миллиона прихожан. Главная служба начнется в 22:30 в храме Христа Спасителя. Ее совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который уже обратился с поздравлениями ко всем верующим.



"Подобно тому, как Христос явил нам подлинную милость, безмерное снисхождение к нашим недостаткам, так и мы должны быть милосердны и снисходительны к людям. Следует заботиться не только о наших родных и близких, хотя о них нужно заботиться в первую очередь, не только о наших друзьях и единомышленниках, но и о тех, кто пока еще не обрел единство с Богом", - говорится в сообщении патриарха.

Отпраздновать Рождество всей семьей можно и в парке "Сокольники", где в 12.00 7 января планируют открыть рождественскую звонницу и фотоинсталляцию на тему рождественских открыток. Кроме того, на эстраде "Ротонда" пройдет игровая программа с викторинами, а у главной клумбы и на Фонтанной площади гостей ждет театрализованное действие с участием фольклорных коллективов, артистов балета и хора, сообщили организаторы мероприятий.

Также собравшихся в парке ждет крестный ход, запуск световых инсталляций и зажжение "Вифлеемской звезды".

Ярмарка-фантазия по мотивам библейских сюжетов ждет посетителей парка Горького. С 12.00 на Ленинской площади, Пушкинской набережной и на всех аллеях и дорожках парка пройдут представления, конкурсы, колядки. Также в этот день можно будет увидеть настоящий рождественский обоз с вертепом, волхвами, пастухами и животными.



Для любителей классики мировой и русской литературы с Музыкальной эстрады парка прозвучат рождественские произведения от Ганса-Христиана Андерсена до Александра Куприна в исполнении лучших молодых актеров московских театров.

Добавим, что вход на мероприятия в парках Горького и "Сокольники" бесплатный.