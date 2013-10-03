Социологи узнали стоимость счастья россиян

Счастье россиян оценили в 76 тысяч рублей

Согласно данным нового социологического исследования, для полного счастья среднестатистической семьи в России, чтобы безмятежного существовать - нужно всего лишь 76 тысяч рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Социологи также отметили, что за год предполагаемый доход, который удовлетворит россиянина, вырос на 22 процента. Так, в 2012 году во время аналогичного опроса, средняя сумма была 62 тысячи 600 рублей. А если взять отрезок в два года - с осени 2011 года, то окажется, что финансовые запросы выросли на 16,5 процентов.

И это в свою очередь чуть выше официального показателя инфляции потребительского рынка. При этом цифры, которые называли респонденты, сильно разнились в зависимости от места проживания.