Мэрия призывает оппозицию не конфликтовать с полицией на митингах

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная мэрия советует оппозиции не конфликтовать с правоохранителями на митингах и надеется, что формат и согласованная численность участников акций не изменится.

"Место не позволяет серьезно превысить количество участников. Это невозможно сделать физически, не перекрывая движение и не вступая в конфликт с правоохранительными органами", – сказал "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности правительства Москвы Алексей Майоров.

19 октября координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что защита "политзаключенных" станет одной из ключевых тем митинга 20 октября. В свою очередь Майоров предупредил оппозицию о возможных последствиях изменения цели митинга: "При согласовании мероприятия его организаторы указали цель. Если мероприятие не будет соответствовать цели, после того, как акция состоится, будет проведен анализ и будет дана соответствующая оценка".

Ранее главной целью митинга были заявлены выборы в Координационный совет оппозиции.

Напомним, мэрия Москвы 16 октября согласовала митинги и 21 октября на Трубной площади. 20 октября митинг пройдет с 12 до 18 часов, 21 октября – с 15 до 21 часа. Количество участников акций – до 1,5 тысяч человек.