Полиция отпустила задержанных на акции в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Задержанные на акции в центре Москвы отпущены из ОВД. Напомним, 15 декабря около 40 человек были задержаны на Лубянской площади в ходе несанкционированной акции оппозиции.

Все они были доставлены в отделения полиции для составления административных протоколов.

Полиция начала задержания после предупреждений о том, что мероприятие является несогласованным. Правоохранители, дежурившие на Пушкинской и Лубянской площадях, по громкоговорителям призывали граждан разойтись по домам и не принимать участие в несанкционированном митинге. Часть собравшихся подчинилась требованиям сотрудников полиции и покинула площадь. Тех, кто остался, чтобы продолжать митинг, сотрудники полиции задержали.

На площади также были задержаны лидеры оппозиционного движения Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Ксения Собчак и Илья Яшин как непосредственные организаторы и подстрекатели, призывавшие граждан к организации несанкционированного мероприятия, сообщили в ГУ МВД Москвы.

Напомним, что ранее оппозиции не удалось согласовать с мэрией "Марш свободы". Акцию планировали провести на Лубянке, Боровицкой или Манежной площадях. Однако этот маршрут власти не одобрили, предложив пройти от Трубной площади по бульварам до станции "Кропоткинская", по Якиманке до Болотной площади или от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. "В столице есть такие ключевые точки, перекрыть которые не представляется возможным, даже для проведения такого мероприятия", - пояснил телеканалу "Москва 24" Алексей Майоров позицию мэрии.

Оппозиционеры были предупреждены о том, что проведение акций в центре города без согласования с властями будет считаться административным правонарушением.