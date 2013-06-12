В шествии оппозиции приняли участие 6 тысяч человек – полиция

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице завершилось шествие оппозиции. Его участники дошли до конечной точки маршрута – Болотной площади – и начали расходиться.

По данным ГУ МВД по Москве, на пике акции в ней принимало участие около 6 тысяч человек. При этом каких-либо существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Напомним, еще до начала мероприятия полицейские по просьбе организаторов акции задержали 9 человек, которые имели при себе фаеры и атрибутику "Левого фронта". Деятельность этой организации официально приостановлена решением прокуратуры.