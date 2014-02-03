Сергею Филину проведут очередную операцию по восстановлению зрения

Худруку балетной труппы Большого театра Сергею Филину предстоит очередная операция по восстановлению зрения. Немецкие врачи пересадят Филину роговицу правого глаза.
Операцию откладывали почти три месяца, поскольку у медиков из Германии возникли проблемы с подбором донора, сообщает телеканал "Москва 24".
Напомним, Филин частично потерял зрение после нападения, которое произошло 17 января прошлого года. В лицо худруку плеснули кислотой. Артист был госпитализирован с ожогами лица и глаз. Сначала Филин проходил курс лечения в России, затем улетел в Германию.
Полиции удалось задержать организатора и двух исполнителей преступления. Заказчиком оказался солист Большого театра Павел Дмитриченко, а в нападении на Филина участвовали Юрий Заруцкий, который плеснул в лицо артисту кислотой и водитель Андрей Липатов, который подвез Заруцкого к месту совершения преступления.
Суд приговорил Дмитриченко к шести годам колонии строгого режима, Заруцкий проведет десять лет в колонии особого режима, а Липатову дали четыре года колонии строгого режима.