На недостроенном этаже башни "Федерация" покажут оперу "Три четыре"

На недостроенном минус четвертом этаже столичной башни "Федерация" с 31 октября по 2 ноября будут показывать оперу Бориса Филановского "Три четыре", основанную на произведениях поэта Льва Рубинштейна "Домашнее музицирование", "Мама мыла раму", "Чистая лирика" и "Всюду жизнь".

Спектакль стал частью проекта "Лаборатория современной оперы", участники которого осваивают необычные пространства для творчества, работая над "новой русской оперой", сообщает РИА Новости.

Здесь задействованы перспективные молодые режиссеры драматического театра. В частности, "Три четыре" ставил основатель петербургского "театра post" Дмитрий Волкострелов.

Зрителей ждет довольно необычное действо. Постановщик активно играет с пространством. Сначала всех присутствующих посадят в два разных зала, а позже зрителям из обеих групп предстоит встретиться.

"Я постарался свести к минимуму музыкальную составляющую. Декорации, скорее, будут многое скрывать от зрителя, чем ему что-то показывать. Мы попытались сосредоточиться на двух главных составляющих - музыке и текстах", - говорит Волкострелов.

Добавим, что Дмитрий Волкострелов уже дважды становился обладателем театральной премии "Прорыв". Он является постоянным участником фестивалей "Золотая маска", "Текстура" и "NET". Волкострелов чаще ставит свои спектакли в нетрадиционных для классического театра пространствах – в клубе или заброшенной коммунальной квартире.