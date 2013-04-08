В Москве откроется клиника психологической помощи тяжелым онкобольным

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице появится специализированное отделение по оказанию психологической и психиатрической помощи людям с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников на конгрессе по психоонкологии.

Помощь будет оказываться в столичной Клинике неврозов, в которой будет создано соответствующее подразделение, сообщает "Интерфакс".

Как отмечают медики, у тяжелобольных людей нередко возникают психические и психологические расстройства, депрессивные состояния и даже суицидальные попытки, когда у человека отсутствует надежда на выздоровление и ему не хочется жить.

Психологические проблемы могут возникать и у родственников, которые считают больного безнадежным, а его болезнь – неизлечимой. Специалисты также окажут им психологическую поддержку и объяснят, что рак – небезнадежен.

Если же больной бесперспективен с точки зрения самого заболевания, специалисты обезболят его как физически, так и психически, отметил Печатников.