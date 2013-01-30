Семью Сергея Филина взяли под охрану

Семью худрука балета Большого театра Сергея Филина взяли под охрану

Семью художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина взяли под охрану, после того как супруга Филина заявила об опасениях за свою жизнь и жизнь своих детей.

По словам адвоката Филина, сейчас никаких угроз в адрес семьи не поступает, но меры предосторожности предприняты. За семьей балетмейстера следят частные телохранители.

Напомним, поздно вечером 17 января неизвестный плеснул в лицо Сергею Филину серной кислотой. ЧП произошло около дома худрука Большого на Троицкой улице, когда тот выходил из дома. Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако найти нападавшего пока не удалось.

Полиция планирует проверить на детекторе лжи свидетелей по делу о нападении. На данный момент следователями допрошены премьер Большого театра Николай Цискаридзе, а также коллеги и родственники Филина.