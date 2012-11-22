На матче "Анжи"–"Удинезе" будут дежурить почти две тысячи полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проведения матча "Анжи" – "Удинезе" группового этапа Лиги Европы УЕФА порядок в Москве будут обеспечивать 1764 сотрудника полиции, из которых 340 спецназовцев и 600 солдат внутренних войск МВД, сообщает пресс-служба Центра специального назначения МВД России.

Стадион "Локомотив" обследуют кинологи со служебными собаками, маршруты патрулирования максимально приближены к спортивным барам, где будет проходить трансляция матча.

Безопасность на матче "Спартак" – "Барселона" обеспечивали 3,5 тысячи полицейских, "ЦСКА" – "Амкар" – 1300 блюстителей порядка, "Спартак" – "Краснодар" – 1780 человек, "Локомотив" – "Анжи" – 1588 сотрудников правоохранительных органов.