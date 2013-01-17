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17 января 2013, 17:59

Охранников московских школ протестируют на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы попросили Госнаркоконтроль провести тестирование школьных охранников на наркотики. Также в департаменте образования озвучили еще некоторые требования к сотрудникам ЧОПов. Они должны быть интеллектуально развитыми и уметь предотвращать чрезвычайные ситуации.

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента образования Москвы Николай Юренко, частные охранники постоянно находятся на связи с силовыми структурами и оперативными службами, сообщает "Интерфакс".

Добавим, что в настоящий момент к охране столичных школ допускаются сотрудники ЧОПов в возрасте до 45 лет.

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