Можайское шоссе перекрыли из-за горящего тепловоза на ж/д переезде

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Движение по Можайскому шоссе перекрыто в районе 57 километра из-за возгорания тепловоза на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба подмосковного управления ГИБДД.

Для объезда места происшествия при движении в сторону Москвы необходимо съехать с трассы в районе 64 километра на Минское шоссе, при движении в область – на 52 километре, поворот на село Покровское.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям заблаговременно выбирать маршруты движения и выполнять требования инспекторов ДПС.

Напомним, движение на Авиационной улице на северо-западе столицы ограничили до 15 апреля. Так, проехать нельзя по одной полосе от дома №77 до дома №79. В департаменте уточняют, что это связано с монтажом инженерных коммуникаций.

До 20 сентября из-за реконструкции газопровода нельзя проехать по 3-му Павловскому переулку на юге столицы. Движение ограничено по одной полосе проезжей части 3-го Павловского переулка. Кроме того, нельзя проехать по одной полосе 1-го Павловского переулка от дома №3 до пересечения с Павловской улицей.

Также движение ограничено по одной полосе проезжей части Павловской улицы от пересечения с 1-м Павловским переулком до пересечения с 3-им Павловским переулком.