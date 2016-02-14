В понедельник в центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Утром 15 февраля в центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая 2016 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД России по Москве.

C 7.00 до 9.30 нельзя будет проехать на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицы Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком.

Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Отметим, проезд Девичьего поля традиционно перекрывают для подготовки к параду Победы. Последний раз проезд перекрывали в декабре прошлого года.

Напомним, в прошлом году исполнилось 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. На празднование юбилея на улицы города вышли более шести миллионов человек.

На параде Победы впервые была показана новая военная техника, еще не поступившая на вооружение армии, в том числе машины "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".

В мероприятии участвовало более 16,5 тысячи военных, включая десять парадных расчетов от вооруженных сил стран СНГ и дружественных государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

Завершился парад пролетом военной авиации: стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-35 и Ми-28Н. Всего свыше 140 самолетов и вертолетов – вдвое больше, чем в 2014 году, участвовали в параде.