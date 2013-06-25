Форма поиска по сайту

Новости

25 июня 2013, 08:38

Происшествия

На парковке у ТЦ мужчину ограбили на 4 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В полицию обратился 26-летний неработающий житель Королева, который сообщил, что на парковке у крупного ТЦ на Дмитровском шоссе неизвестные отняли у него рюкзак с 3,9 миллиона рублей, банковские карты и документы, в том числе на машину, после чего скрылись.

Нападение произошло накануне около 16.30 на дороге между парковкой и торговым центром. Полиция установила, что грабителей было двое, один из них - предположительно выходец с Кавказа, сообщили M24.ru в ГУ МВД России по Москве.

Они ударили жертву по голове, после чего скрылись на автомобиле Mitsubishi. Полиция выясняет обстоятельства ограбления.

