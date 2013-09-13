Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2013, 08:58

Происшествия

Полиция ищет ограбивших салон связи на севере столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в полицию поступило сообщение об ограблении салона сотовой связи на севере Москвы. Неизвестные ворвались в помещение, расположенное на улице Куусинена. Угрожая продавцу-консультанту, злоумышленники похитили телефоны с демонстрационных стендов, а также деньги.

После совершения преступления грабители скрылись в неизвестном направлении. Полицейские ведут поиски подозреваемых, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Напомним, что 12 сентября в ЮЗАО трое неизвестных ограбили салон сотовой связи почти на миллион рублей. Злоумышленники скрылись на автомобиле "ВАЗ-2107". Позже эту машину обнаружили брошенной на улице Шверника.

ограбления деньги мобильные телефоны салоны сотовой связи чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика