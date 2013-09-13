Полиция ищет ограбивших салон связи на севере столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в полицию поступило сообщение об ограблении салона сотовой связи на севере Москвы. Неизвестные ворвались в помещение, расположенное на улице Куусинена. Угрожая продавцу-консультанту, злоумышленники похитили телефоны с демонстрационных стендов, а также деньги.

После совершения преступления грабители скрылись в неизвестном направлении. Полицейские ведут поиски подозреваемых, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Напомним, что 12 сентября в ЮЗАО трое неизвестных ограбили салон сотовой связи почти на миллион рублей. Злоумышленники скрылись на автомобиле "ВАЗ-2107". Позже эту машину обнаружили брошенной на улице Шверника.