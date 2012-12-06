Форма поиска по сайту

06 декабря 2012, 19:39

Происшествия

В Подмосковье неизвестные избили и ограблили доставщиков пенсий

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Королеве 6 декабря неизвестные напали на двух работников муниципального центра доставки пенсий.

Они избили их на лестничной площадке первого этажа жилого дома по улице Молодежная и отобрали у них сумку, в которой находилось более 600 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают личности преступников и ведут их поиск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД По Московской области.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "грабеж". Максимальное наказание по ней - 12 лет лишения свободы.

