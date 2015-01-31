На юго-востоке столицы двое неизвестных ограбили магазин

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Двое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, похитили деньги из кассы магазина на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел примерно в 05:10 на улице Жигулевская, дом 5. Сейчас устанавливаются все детали происшедшего, в том числе, сумма похищенного.

Напомним, столичные полицейские ищут преступников, которые ограбили магазин на севере Москвы. Инцидент произошел 27 января вечером на Петровско-Разумовском проезде. По данным очевидцев, трое неизвестных в масках ворвались в помещение и стали требовать от продавца денег. Грабители были вооружены. Они скрылись, как только получили всю выручку.