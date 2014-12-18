Уроженец Узбекистана подозревается в ограблении на 180 тысяч рублей

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В подмосковном Жуковском задержан уроженец Узбекистана, подозреваемый в грабеже, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.

Накануне в полицию поступило заявление от местной жительницы. По словам потерпевшей, неизвестный напал на нее на Московской площади и отобрал мобильный телефон, а также личное имущество на общую сумму 180 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 39-летний уроженец Узбекистана. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее на востоке Москвы неизвестный ранил женщину ножом и отнял у нее мобильный телефон. Нападение произошло около дома 12 по Щелковскому шоссе.

Пострадавшую с резаными ранами руки доставили в больницу. Полицейские разыскивают предполагаемого преступника.