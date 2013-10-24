Названы самые дорогие торговые коридоры Подмосковья

Фото: М24.ru

Главными торговыми коридорами Подмосковья являются Рублево-Успенское и Новорижское шоссе.

Так, например, средние ставки аренды в элитных торговых центрах Рублево-Успенского шоссе составляют от 3 500 до 6 000 рублей за квадратный метр в месяц.

"Новорижское шоссе является привлекательным направлением для развития ритейла в силу большого числа крупных коттеджных поселков. Специфика торговой недвижимости на Новой Риге - наличие современных торговых комплексов, которые являются частью коттеджной застройки одного или нескольких поселков", - говорится в сообщении.

Огромное количество коттеджных поселков, в том числе таких, где люди живут постоянно, создает хорошие предпосылки для развития торговой инфраструктуры, говорят эксперты компании "Миэль".