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Москва 24

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31 декабря 2014, 12:22

Дизайнеры советуют встречать Новый год в яркой одежде

одежда Новый год дизайнеры

В чем встречать год козы

Дизайнеры советуют встречать Новый год в одежде синего, зеленого, фиолетового, нежно-голубого, бирюзового цвета.

По их мнению, одежда должна быть яркой в момент наступления года Козы, сообщает телеканал "Москва 24". Однако белые или серые платья с заметными аксессуарами подходят как напоминание о естественном цвете животного.

При этом все эксперты сходятся во мнении, что лучше задуматься над тем, где и с кем проводить праздники.

Напомним, в общей сложности в столице в новогоднюю ночь состоится 1500 мероприятий.

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По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, Тверская улица в Новый год будет перекрыта от Манежной площади до здания мэрии. В рамках фестиваля "Лучший город зимы" на одной из главных улиц Москвы будет большое шоу, новогодняя диско-ночь до 3.00. "С 10 часов вечера там будет праздник, веселье, музыка, вкусная еда", - сказал чиновник.

Руководитель департамента также посоветовал москвичам со 2 по 11 января сходить в один из 64 московских музеев, которые будут работать бесплатно.

Сюжет: Новый год – 2015

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