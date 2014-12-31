Дизайнеры советуют встречать Новый год в яркой одежде

В чем встречать год козы

Дизайнеры советуют встречать Новый год в одежде синего, зеленого, фиолетового, нежно-голубого, бирюзового цвета.

По их мнению, одежда должна быть яркой в момент наступления года Козы, сообщает телеканал "Москва 24". Однако белые или серые платья с заметными аксессуарами подходят как напоминание о естественном цвете животного.

При этом все эксперты сходятся во мнении, что лучше задуматься над тем, где и с кем проводить праздники.

Напомним, в общей сложности в столице в новогоднюю ночь состоится 1500 мероприятий.

По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, Тверская улица в Новый год будет перекрыта от Манежной площади до здания мэрии. В рамках фестиваля "Лучший город зимы" на одной из главных улиц Москвы будет большое шоу, новогодняя диско-ночь до 3.00. "С 10 часов вечера там будет праздник, веселье, музыка, вкусная еда", - сказал чиновник.

Руководитель департамента также посоветовал москвичам со 2 по 11 января сходить в один из 64 московских музеев, которые будут работать бесплатно.