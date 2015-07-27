Форма поиска по сайту

27 июля 2015, 15:35

В Armani началась сезонная распродажа

Фото: facebook.com/ARMANI

В магазинах Armani началась сезонная летняя распродажа. Об этом сообщается на официальном сайте бренда. Скидки по акции достигают 30 процентов. Предложение распространяется на ассортимент весенне-летней коллекции линеек Armani Jeans, EA7, Giorgio Armani, Emporio Armani, Junior и Collezioni. Распродажа проходит во всех магазинах бренда, а также в интернет-магазине компании.

В настоящий момент в Москве открыто 20 фирменных магазинов Armani, представляющий разные линии бренда.

