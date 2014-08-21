Жаркое лето: время года одно, а одежды много

Летом большинство влезает в одежду из хлопка, даже не подозревая, что этот материал хуже всего на свете подходит для жары. Эти же люди, наслушавшись бабушкиных рассказов об ужасах синтетики (годов эдак шестидесятых прошлого века), за версту обходят современные супер-материалы. Но обо всём по порядку.

Немного теории

Что самое неприятное летом для человека? Запах пота. Откуда он берётся? Сам пот не пахнет, но вот бактерии, которые его пожирают, выделяют продукты жизнедеятельности. Они и издают характерный “запах пота”. Бороться с ними можно только двумя способами - либо постоянно удалять эти бактерии с кожи, либо препятствовать их размножению. Первый способ - это постоянно мыться, это здорово, но почти не выполнимо. Второй - использовать дезодоранты, то есть вещества, которые активно препятствуют размножению бактерий, либо - носить антибактериальную одежду.

Однако 99% того, что продаётся как дезодоранты - на самом деле антиперспиранты. Разница в принципе действия: если дезодоранты мешают бактериям размножаться, то антиперспиранты просто закрывают поры кожи, и пот в этом месте не выделяется. Поэтому использовать антиперспиранты надо осторожно.

Что надеть?

Теперь переходим к нижнему белью. И сразу вычёркиваем хлопок. Чем он так плох? Тем, что - как губка - впитывает влагу, намокает, и становится тяжёлым. Современные синтетические материалы из микрофибры - вот наш выбор. Лично я предпочитаю продукцию Ministry of Supply. Это одежда 21-го века - сделанные из самых современных тканей шедевры технологий. Футболки ATMOS обеспечивают терморегуляцию - когда жарко, и владелец вспотел, они охлаждают, когда холодно - сохраняют тепло тела. Такие футболки можно носить и как нижнее бельё, так и как обычные футболки.

Трусы - отдельный разговор. Если с женскими всё просто - есть английская фирма Paramo, которая делает идеальные, двухсторонние (“лето/зима”) трусы Cambia Ladie’s Briefs, и больше тут нечего обсуждать - то с мужскими всё не так просто, так как геометрия сохраняемого ими гораздо сложнее. После длительного перебора я остановился на трусах фирм Jocker, 5.11, Zylas. Все они по своему удобны.

Кстати, про Jocker. Фирма не так давно прославилась тем, что “решила проблему бюстгальтеров”. Они продают за $20 набор, состоящий из сантиметра, и набора чащек разного размера. Дама покупает себе такой набор, замеряет объём под грудью, и выбирает ту чашку, которая ей идеально подходит. Затем оформляет заказ в интернет-магазине, и получает скидку на те самые $20, которые стоил примерочный набор. Просто и гениально! Увы, опыт показал, что дамы хотят процесса выбора, и обломов в магазине, ведь это повод обсудить с подругой, что “ничего не подходит” - поэтому большого успеха затея не имела. Тем не менее, Jocker делает отличные предметы нижнего белья, из современных качественных синтетических материалов.

Про носки вам почти любой врач скажет - забудьте про хлопок, носите только спортивные носки. Но вовсе необязательно ходить в белых гольфах от известных спортивных брендов. Лично я ношу гениальные носки WrightSock Postal: которые называются так потому, что допущены к продаже через магазины обмундирования для сотрудников американской почты. Они двухслойные, сделаны из 100% синтетики, отлично выводят пот (нога человека выделяет полстакана пота в день), и очень долговечные. Первый комплект из шести пар я носил лет пять - они выглядели и “работали” как новые. Для тех, кто уж совсем не может носить синтетику, есть бамбук. Такие носки можно купить, например, в онлайн-магазинах. Как правило, они менее долговечны, а стоят столько же.

Заканчиваем брюками. Да, тут тоже хлопок давно устарел, и джинсы - вместе с ним. Я пользуюсь брюками трёх инновационных фирм. Среди них Bluffworks. Их придумал парень, который очень много путешествовал по жарким странам, и очень страдал, что джинсы намокают, плохо пахнут, в них тяжело и жарко. И сделал брюки, которые ничего не весят, не намокают, не пахнут, и - при необходимости - стираются буквально в луже или раковине, а потом быстро сохнут на теле.

Евгений Богорад