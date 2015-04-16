Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля 2015, 16:29

Общество

"Стокманн" объявил о начале сезонной распродажи

Фото: vk.com/stockmann_rus

16 апреля в сети магазинов одежды "Стокманн" началась сезонная распродажа со скидками до 40 процентов.

Сезонная распродажа в сети "Стокманн" продлится до 30 апреля. Скидки на модные коллекции составят 40 процентов. На уцененные товары сезонная скидка распространяться не будет. Об этом сообщается на официальном сайте торговой сети.

Первый магазин "Стокманн" открылся в Москве в 1998 году в ТЦ "Смоленский пассаж". На данный момент в Москве открыто пять магазинов "Стокманн", располагающихся в крупных торговых центрах.

одежда скидки вещи Стокманн

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика