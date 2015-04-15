Sela объявила о старте распродажи

Фото: vk.com/sela_ru

С 15 по 22 апреля в сети магазинов одежды Sela пройдет крупная распродажа весенней коллекции.

На официальном сайте магазина говорится, что посетителей ждут скидки до 50 процентов на значительную часть ассортимента новой весенней коллекции. Всего в список распродажи вошли более 400 вещей, среди которых представлена одежда для мужчин, женщин и детей. Ознакомится с полным списком можно на сайте компании.

На сегодняшний день бренд Sela имеет представительства более чем в 300 городах мира. Более 20 магазинов компании работают в Москве.