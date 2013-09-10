Цех по производству контрафактной одежды ликвидирован в Подмосковье

В Подмосковье ликвидирован подпольный цех по пошиву одежды

На территории бывшего завода в промзоне Талдомского района Подмосковья пресекли производство и сбыт контрафактной одежды (в том числе детской) под брендами известных мировых дизайнерских компаний. В нелегальном бизнесе задействовали мигрантов из Юго-Восточной Азии.

"При осмотре помещений обнаружено порядка 400 рабочих мест, более 300 единиц швейного оборудования. Изъято около 20 тысяч единиц готовой одежды, а также в большом количестве – фурнитура, термонаклейки, лекала и другие комплектующие. Контрафактный товар изъят из оборота, проводится экспертиза", - сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве отметили, что контрафакт сбывался в различных регионах России, в том числе через точки оптово-розничной торговли на территории Москвы и Подмосковья.

Добавим, что организаторы производств не смогли предоставить разрешительных документов на ведение бизнеса, а также документов, подтверждающих законность нахождения мигрантов на территории России.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям, превысил 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование товарного знака". В отношении мигрантов также проводится проверка.