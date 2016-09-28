Следователи провели обыски у фигурантов дела о растлении несовершеннолетнего

Фото: wikipedia.org
Обыски в рамках расследования уголовного дела о растлении школьника прошли по месту жительства бывшего учителя московской школы № 57 Бориса Меерсона и его знакомой Марии Немзер, сообщает РИА Новости.
Ранее Меерсон и Немзер стали фигурантами уголовного дела по статье "развратные действия".
По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер в квартире на западе Москвы неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на тот момент не достигшего 16-летнего возраста.
Директор школы Сергей Менделевич заявил, что в школе создадут общественный совет для выяснения обстоятельств возможных нарушений этики преподавателями, а сам покинул свой пост. Его сменил Андрей Тверской, ранее возглавлявший лицей №1581.