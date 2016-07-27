ФСБ провела очередной обыск в рамках дела о контрабанде алкоголя

Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов

Сотрудники ФСБ 26 июля провели очередной обыск в рамках дела о контрабанде алкоголя. На этот раз неотложный обыск прошел у бизнесмена Сергея Баусова, который является учредителем компании "Транслоджистик" сообщает ТАСС.

Следователей интересовали документы и предметы, представляющие интерес для расследования уголовного дела.

26 июля следователи провели обыски в кабинете и дома у главы ФТС. Кроме того, они обыскали заместителей Бельянинова Руслана Давыдова и Андрея Струкова, а также у президента страховой компании "Арсеналъ" Сергея Лобанова, "который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России".

В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Согласно решению Басманного суда Москвы, обыски у главы ФТС были законными.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкоголя. Фигурантами дела являются директор холдинговой компании "Форум" Дмитрий Михальченко, его заместитель Борис Коревской, а также заместитель генерального директора компании "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский и директор "Юго-Восточной торговой компании" Илья Пичко.