В столице ликвидирована фирма, незаконно оформлявшая гражданство РФ

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Столичные полицейские ликвидировали фирму, незаконно оформлявшую гражданство России клиентам, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно материалам дела, работники компании давали рекламу о том, что они "оказывают содействие" в получении гражданства. Стоила услуга 400 тысяч рублей, получить паспорт можно было за полгода.

Правоохранители устроили "проверочную закупку" и задержали сотрудников фирмы с поличным. В офисе прошел обыск, в ходе которого были найдены подтверждающие деятельность фирмы.

На организаторов и сотрудников завели дело по статье "Мошенничество".