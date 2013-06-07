300 человек задержаны в ходе обысков в молельной комнате в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ и миграционной службой в ходе обысков в молельной комнате на юго-востоке Москвы задержали около 300 человек, 170 из них оказались иностранцами.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МВД, рейд прошел в районе Печатники. Все задержанные были доставлены в отделы полиции УВД по ЮВАО.

Также в ходе обысков была изъята литература, содержание которой будет проверено на экстремизм.

"Вся изъятая литература будет отправлена на экспертизу, после заключения экспертов будет принято решение - относится ли она к запрещенной литературе экстремистского характера. Если это подтвердится, то по данному факту будет возбуждено уголовное дело", - сказал источник.

Он отметил, что после проверки задержанных и установления их личностей, возможно, некоторые будут привлечены к административной ответственности, а кто-то будет депортирован из страны за нарушение миграционного законодательства.