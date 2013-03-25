"Ъ-Деньги": На финансовой карте мира стало Кипром меньше

Фото: vesti.ru

Без пол-Кипра не разберешься

На финансовой карте мира стало Кипром меньше. Вне зависимости от того, какие решения будут приняты на этой неделе, уже ясно, что этот остров как финансовый центр обречен.

Александр Зотин, Надежда Петрова, Максим Кваша, Ъ-Деньги

Ларс Кристенсен: евро должен перестать существовать

Основатель и глава Saxo Bank предрекает еврозоне мучительную стагнацию. Кипрский кризис — лишь один из примеров плохого решения, указал он обозревателю "Денег" Надежде Петровой.

Надежда Петрова, Ъ-Деньги

Инноград за высоким забором

В России наукоемкие производства, похоже, чувствуют себя неплохо лишь вблизи государственного научного центра, если ему чудом удалось пережить 1990-е. Корреспондент "Денег" убедилась в этом в российском биотехнологическом анклаве Кольцово.

Анастасия Каримова, Ъ-Деньги

Причина для доски

Крупнейшие российские сайты объявлений avito.ru и slando.ru, а также менее популярный olx.ru объединились под вывеской Avito. Доски объявлений в интернете — как поисковики или социальные сети: их не может быть много. Avito разобрался с конкурентами. Теперь ему предстоит решить более трудную задачу — научиться зарабатывать.

Мария Китаева, Ъ-Деньги

"Автогражданка" с претензией

Страховщики хотят лишить куска хлеба автоюристов, зарабатывающих на выплатах по ОСАГО, запретив клиенту обращаться в суд до рассмотрения претензий страховой компанией. Если соответствующий законопроект пройдет, страховщики смогут избегать штрафов и судебных издержек, а заодно затягивать разрешение споров.

Елена Ковалева, Ъ-Деньги